Джокович ответил на критику после высказываний о карантине на Australian Open

Новак Джокович прокомментировал реакцию на его предложения по улучшению условий для игроков, попавших в полный карантин в Мельбурне.

«Я искренне переживаю за коллег, но в то же время понимаю, как устроен мир, кто получает привилегии и почему. Я тяжелым трудом заработал свое положение, поэтому мне трудно просто смотреть, когда я знаю, как важна была даже незначительная поддержка, когда я сам был маленьким и незначительным. Поэтому я использую свои привилегии, чтобы помогать. И мне неясно, почему в медиа мои слова так восприняли», — написал Джокович в Twitter.

Напомним, что Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин. По требованию австралийских властей, все спортсмены обязаны отсидеть 14-дневный карантин перед началом турнира.