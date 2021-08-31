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Касаткина вышла во второй круг US Open

04:32
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира US Open обыграла Цветлану Пиронкову из Болгарии со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Россиянка сделала 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Касаткина встретится с Маркетой Вондрусовой из Чехии.

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Сергей Разин все материалы автора

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