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Маррей обвинил Циципаса в жульничестве во время матча US Open: «Я потерял к нему уважение»

04:16
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Британский теннисист Энди Маррей раскритиковал греческого теннисиста Стефаноса Циципаса после матча первого круга US Open.

«Я потерял к нему уважение. Я бы сказал то же самое, если бы выиграл этот матч. Это абсурд, и Циципас это знает», — приводит слова Маррея журналист Бен Ротенберг.

Маррей остался недоволен долгими перерывами, которые брал Циципас по ходу игры. Ранее на турнире в Цинциннати Александр Зверев обвинил Циципаса в том, что он общался с тренером по телефону во время туалетного перерыва.

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Сергей Разин все материалы автора

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