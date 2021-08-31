Блинкова не смогла выйти во второй круг US Open

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге US Open уступила Валентини Грамматикопулу из Греции со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Россиянка сделала один эйс и 5 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

Во втором круге 234-я ракетка мира встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.