Блинкова не смогла выйти во второй круг US Open
05:19
Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге US Open уступила Валентини Грамматикопулу из Греции со счетом 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Россиянка сделала один эйс и 5 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 7.
Во втором круге 234-я ракетка мира встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.
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