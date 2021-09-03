Касаткина в паре с Контавейт вышла во второй круг US Open
03:18
Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт вышли во второй круг парного разряда US Open. В двух сетах они переиграли американок Энн Ли и Элисон Риске — 6:2, 6:4.
Следующими соперницами Касаткиной и Контавейт будут хорватка Дарья Юрак и словенка Андрея Клепач.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия)/Анетт Контавейт (Эстония) - Энн Ли (США)/Элисон Риске (США) — 6:2, 6:4
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю