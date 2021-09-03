Касаткина в паре с Контавейт вышла во второй круг US Open

Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт вышли во второй круг парного разряда US Open. В двух сетах они переиграли американок Энн Ли и Элисон Риске — 6:2, 6:4.

Следующими соперницами Касаткиной и Контавейт будут хорватка Дарья Юрак и словенка Андрея Клепач.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия)/Анетт Контавейт (Эстония) - Энн Ли (США)/Элисон Риске (США) — 6:2, 6:4