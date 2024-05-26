Остапенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла румынку Жаклин Кристьян в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Во втором круге Остапенко сыграет с победительницей пары Татьяна Мария (Германия) — Клара Таусон (Дания)
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 9) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 7:5
Наоми Осака (Япония) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 4:6, 7:5
Даяна Ястремская (Украина, 30) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 3:6, 6:3, 6:3
Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
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