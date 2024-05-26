«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 26 мая: Рублев — Даниэль, Вольф — Алькарас и другие
В первом круге Открытого чемпионата Франции 26 мая россиянин Андрей Рублев сыграет с японцем Таро Даниэлем, испанец Карлос Алькарас против Джеффри Джона Вольфа из США.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия) — Таро Даниэль (Япония) — начало в 12.00 мск
Уго Умбер (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия) — 12.00
Хуберт Хуркач (Польша) — Синтаро Мотидзуки (Япония) — не ранее 13.30
Александр Ковачевич (США) — Григор Димитров (Болгария) — не ранее 13.30
Джеффри Джон Вольф (США) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 14.30
Николас Харри (Чили) — Корантен Муте (Франция) — не ранее 17.00
Стэн Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания) — не ранее 21.15