Ольховский: «Сложно судить о форме Сафиуллина перед «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча Романа Сафиуллина в первом круге «Ролан Гаррос» с Душаном Лайовичем из Сербии.

«Сложно сказать о подготовке Романа к турниру. У него не было громких побед. В своей лучше форме Сафиуллин способен обыграть кого угодно. Но именно в какой форме он сейчас сложно судить по его последним результатам. В пятисетовом формате победит тот, кто будет лучше готов физически», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Сафиуллина и Лайовича пройдет сегодня и начнется не раньше 16:30 мск.