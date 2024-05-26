Рублев обыграл японца Дэниэля на старте «Ролан Гаррос»-2024

В воскресенье, 26 мая, российский теннисист Андрей Рублев обыграл в четырех сетах японца Таро Дэниэля в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Матч продолжался 3 часа 13 минут. Рублев 17 раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 15 возможных. В активе Дэниэля десять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с победителем противостояния Педро Мартинес (Испания) — Тиаго Тиранте (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Таро Даниэль (Япония) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5