Ольховский: «Карацеву будет сложно победить Шевченко в пятисетовом формате»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга «Ролан Гаррос» между россиянином Асланом Карацевым и Александром Шевченко из Казахстана.

«Cложно сказать, готов ли Аслан сейчас играть длительные пятисетовые поединки. Игровой практики у него в последнее время было немного. Шевченко, наоборот, сейчас играет много и более менее стабильно. Поэтому Аслану будет сложно победить Шевченко именно в пятисетовом формате. По физике Шевченко на данный момент скорее всего получше выглядит. В трехсетовом формате у Карацева было бы побольше шансов», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Шевченко — Карацев пройдет сегодня, 27 мая и начнется не раньше 12:00 мск.