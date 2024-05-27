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Сегодня, 05:55

Ольховский: «Карацеву будет сложно победить Шевченко в пятисетовом формате»

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга «Ролан Гаррос» между россиянином Асланом Карацевым и Александром Шевченко из Казахстана.

«Cложно сказать, готов ли Аслан сейчас играть длительные пятисетовые поединки. Игровой практики у него в последнее время было немного. Шевченко, наоборот, сейчас играет много и более менее стабильно. Поэтому Аслану будет сложно победить Шевченко именно в пятисетовом формате. По физике Шевченко на данный момент скорее всего получше выглядит. В трехсетовом формате у Карацева было бы побольше шансов», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Шевченко — Карацев пройдет сегодня, 27 мая и начнется не раньше 12:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-karatsevu-budet-slozhno-pobedit-shevchenko-v-pyatisetovom-formate/
Ролан Гаррос
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
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