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«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 26 мая: Кудерметова — Боузкова и другие

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Вероника Кудерметова.
Фото AFP
Матчи первого круга «Ролан Гаррос» 2024.

В первом круге Открытого чемпионата Франции 26 мая россиянка Вероника Кудерметова сыграет с чешкой Марией Боузковой, Мария Тимофеева — с китаянкой Ван Яфань, Диана Шнайдер против Хлоэ Паке из Франции.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Мария Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — начало в 12.00 мск

Ван Яфань (Китай) — Мария Тимофеева (Россия) — 12.00

Лаура Пигосси (Бразилия) — Марта Костюк (Украина) — не ранее 13.30

Елена Остапенко (Латвия) — Жаклин Кристьян (Румыния) — не ранее 14.00

Хлоэ Паке (Франция) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 15.30

Барбора Крейчикова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария) — не ранее 17.30

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
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