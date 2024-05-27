Селиваненко: «Перед «Ролан Гаррос» Медведев не одержал сверхъярких побед, но играл на своем уровне»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» против немца Доминика Кепфера.

«Даниил пока что в грунтовом отрезке сезона хотя и не одержал каких-то сверхъярких побед, но играл на своем уровне с учетом того, что грунт все-таки не самое удобное для него покрытие. Что касается предстоящего матча с Кепфером, то Даниил, естественно, на бумаге фаворит как с точки зрения места в классификации, так и истории личных встреч. Но опять-таки, это все предположения, не определяющие непосредственно исход предстоящего матча», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Матч Медведева и Кепфера пройдет 27 мая и начнется не ранее 16:30 мск.