Ольховский: «У Медведева нормальная рабочая сетка для старта на «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением матче Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» против немца Доминика Кепфера.

«У Даниила вполне нормальная рабочая сетка для старта на турнире. Все, кто попал в основную сетку, играют на хорошем уровне, каждый матч нужно играть в свой сильнейший теннис. Надеемся, что Медведев покажет хороший результат на этом турнире», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Медведева и Кепфера пройдет 27 мая и начнется не ранее 16:30 мск.