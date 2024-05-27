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Ольховский: «У Медведева нормальная рабочая сетка для старта на «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением матче Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» против немца Доминика Кепфера.

«У Даниила вполне нормальная рабочая сетка для старта на турнире. Все, кто попал в основную сетку, играют на хорошем уровне, каждый матч нужно играть в свой сильнейший теннис. Надеемся, что Медведев покажет хороший результат на этом турнире», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Медведева и Кепфера пройдет 27 мая и начнется не ранее 16:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-u-medvedeva-normal-naya-rabochaya-setka-dlya-starta-na-rolan-garros/
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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