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26 мая, 23:54

Вавринка в трех сетах обыграл Маррея и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стэн Вавринка.
Фото AFP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил британца Энди Маррея в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Вавринка сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Маррея 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем матче швейцарец сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — Павел Котов (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:2

Кеи Нисикори (Япония) — Габриэль Диалло (Канада, Q) — 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 1:6, 7:5

Себастьян Корда (США, 27) — Гарольд Майо (Франция, WC) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:4

Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Алехандро Табило (Чили, 24) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:2

Фабиан Марожан (Венгрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 6:2, 6:2, 6:3

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Стэн Вавринка
Энди Маррей
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