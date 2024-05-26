Алькарас пробился во второй круг «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Джеффри Джона Волфа в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
Следующим соперником испанца станет победитель пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Джеффри Джон Вольф (США, LL) — 6:1, 6:2, 6:1
Григор Димитров (Болгария, 10) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 6:3, 6:4
Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Новости