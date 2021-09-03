Карацев в пятисетовом матче обыграл Томпсона на US Open

Российский теннисист Аслан Карацев победил австралийца Джордана Томпсона в матче второго раунда US Open в мужском одиночном разряде. Для победы россиянину понадобилось пять сетов.

Первые две партии Карацев проиграл с одинаковым счетом 3:6. После этого он смог выиграть три сета кряду (7:5, 7:6 (11:9), 6:1).

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Дженсон Бруксби (США) — Тэйлор Фритц (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия, 21) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1