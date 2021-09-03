Карацев в пятисетовом матче обыграл Томпсона на US Open
01:19
Российский теннисист Аслан Карацев победил австралийца Джордана Томпсона в матче второго раунда US Open в мужском одиночном разряде. Для победы россиянину понадобилось пять сетов.
Первые две партии Карацев проиграл с одинаковым счетом 3:6. После этого он смог выиграть три сета кряду (7:5, 7:6 (11:9), 6:1).
Следующим соперником россиянина станет победитель пары Дженсон Бруксби (США) — Тэйлор Фритц (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия, 21) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1
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