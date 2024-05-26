Рублев — о победе в первом круге «Ролан Гаррос»: «Я ощущаю себя прекрасно»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над японцем Таро Даниэлем в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5 в пользу россиянина.

«Это был тяжелый матч. Таро прекрасно знает, как играть на грунте. Рад, что победил. Было непросто из-за ветра, в том числе.

Я ощущаю себя прекрасно. Порадовали трибуны. Для такого раннего матча — зрителей было много. Это здорово», — сказал Рублев после матча.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с победителем противостояния Педро Мартинес (Испания) — Тиаго Тиранте (Аргентина).