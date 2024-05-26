Шнайдер в двух сетах проиграла Паке на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила француженке Хлое Паке в первом круге Открытого чемпионата Франции — 3:6, 1:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. На счету Паке три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти. В следующем раунде она сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

Ранее уже две россиянки вылетели из турнира — Вероника Кудерметова проиграла чешке Марие Боузковой в первом круге «Ролан Гаррос», а Мария Тимофеева потерпела поражение от китаянки Ван Яфань.