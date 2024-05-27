Альтмайер победил Джере и вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Матч длился больше пяти часов
Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл серба Ласло Джере со счетом 7:5, 6:4, 6:7 (6:8), 5:7, 7:6 (10:6).
Встреча продолжалась 5 часов 7 минут. На счету 25-летнего немца 11 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Во втором круге Альтмайер встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниэль Альтмайер (Германия) — Ласло Джере (Сербия) — 7:5, 6:4, 6:7 (6:8), 5:7, 7:6 (10:6)
Себастьян Офнер (Австрия) — Теренс Атман (Франция, WC) — 3:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2, 7:5
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