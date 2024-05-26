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Сегодня, 16:32

Стал известен соперник Рублева во втором круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Педро Мартинес победил аргентинца Тиаго Агустина Тиранте в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась 3 часа 54 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу испанца.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Мартинес сыграет против россиянина Андрея Рублева, который ранее одолел японца Таро Даниэля (6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Педро Мартинес (Испания) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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