Джокович оценил свою физическую форму перед стартом на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей физической форме перед стартом на «Ролан Гаррос».

«За последние месяцы произошло несколько вещей, но я не хочу вдаваться в подробности, я не хочу открывать ящик Пандоры и говорить об этих вещах. Я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать. Что было, то случилось и прошло. Это то, что больше не может на меня влиять, но я могу научиться исправлять определённые вещи и исправлять то, что мешает мне достичь моего наивысшего уровня производительности. Мы работаем над этим всей командой и надеемся, что это принесёт нам хорошие результаты», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В первом круге «Ролан Гаррос» Джокович встретится с французом Пьер-Югом Эрбером. Матч пройдет 28 мая и начнется не раньше 12:00 мск.