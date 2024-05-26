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Янчук назвал победу Рублева над Даниэлем тяжелой, но закономерной

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на победу Андрея Рублева над японцем Таро Даниэлем в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Тренер назвал победу россиянина тяжелой, но абсолютно закономерной.

«Андрей играл мощнее и агрессивнее японца, у него работал любимый удар справа, хотя соперник здорово сопротивлялся. Первые круги часто проходят непросто для фаворитов, поэтому то, что Андрей выиграл не в трех, а в четырех сетах, вполне нормально», — приводит ТАСС слова Янчука.

Следующим соперником Рублева станет испанец Педро Мартинес.

Источник: ТАСС
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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