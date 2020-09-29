Касаткина уверенно обыграла Тан в первом раунде Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила француженку Армони Тан (6:2, 6:1) в первом раунде Roland Garros.

Матч продолжался один час и шесть минут. В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Джессика Пегула (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Армони Тан (Франция, WC) — 6:2, 6:1

Петра Мартич (Хорватия, 13) — Мисаки Дои (Япония) — 7:6 (7:2), 7:5

Юлия Гергес (Германия) — Элисон Риске (США, 19) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1

Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Катерина Козлова (Украина) — 6:2, 4:6, 6:3