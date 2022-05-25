Грачева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции

71-я ракетка мира, россиянка Варвара Грачева, обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. За это время 21-летняя Грачева выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Грачева сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:5

Слоан Стивенс (США) — Сорана Кирстя (Румыния, 26) — 3:6, 6:2, 6:0

Лейла Фернандес (Канада, 17) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2

Кайя Канепи (Эстония) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:4, 6:4

Каролина Мухова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 4) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Кори Гауфф (США, 18) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 7:6 (7:4)

Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Тэйлор Фритц (США, 13) — 3:6, 6:2, 6:2, 6:3