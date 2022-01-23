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Сегодня, 10:28

«Я старался изо всех сил». Хачанов высказался о вылете с Australian Open

Хачанов подвел итоги выступления на Australian Open
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов подвел итоги выступления на Australian Open. В третьем круге россиянин проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6.

«Эти аплодисменты для толпы. Спасибо за атмосферу. Я старался изо всех сил, но этого было недостаточно против такого великого чемпиона, как Рафаэль Надаль. Мне потребуется этот опыт, чтобы стать сильнее», — написал Хачанов в Instagram.

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

Таким образом, Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Australian Open.

Теннис
Карен Хачанов
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