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Сегодня, 09:56

Шаповалов победил Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open, где встретится с Надалем

Иван Торопцев
Корреспондент
Денис Шаповалов.
Фото Twitter

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге Шаповалов обыграл немца Александра Зверева в трех сетах — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

В четвертьфинале Шаповалов встретится с Рафаэлем Надалем, который ранее победил француза Адриана Маннарино.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Денис Шаповалов (Канада, 14) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Денис Шаповалов
Рафаэль Надаль
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