Шаповалов победил Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open, где встретится с Надалем
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге Шаповалов обыграл немца Александра Зверева в трех сетах — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
В четвертьфинале Шаповалов встретится с Рафаэлем Надалем, который ранее победил француза Адриана Маннарино.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Денис Шаповалов (Канада, 14) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3
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