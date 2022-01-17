Карацева оштрафовали на очко в матче с Муньяром

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге Australian Open играет с Хауме Муньяру.

Первую партию россиянин проиграл со счетом 3:6.

Вторую выиграл со счетом 7:6 (7:1). Однако при счете 0:1 он выбил мяч на трибуны — после того, как допустил 16-ю невынужденную ошибку. За это получил первое предупреждение.

При счете 0:2 Карацев разбил ракетку — после того, как допустил 20-ю невынужденную. За это он получил второе предупреждение и штраф на очко.