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Сегодня, 13:04

Тарпищев заявил, что Хачанову в первом матче на Australian Open не хватало творчества в действиях

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру Карена Хачанова в матче первого круга Australian Open.

«Карен сделал то, что должен был сделать в первом круге. Он сильнее и должен был выиграть — тут все логично, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Выиграл за счет подачи в первую очередь и в розыгрыше вторых подач был сильнее. Но, несмотря на победу, к сожалению, маловато разнообразия было в его действиях, должно присутствовать творчество».

В первом круге турнира Хачанов победил американца Дениса Кудлу со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). В следующем круге россиянин встретится с французом Бенджамином Бонзи.

Общий призовой фонд Australian Open, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет 54 миллиона долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/13445481
Теннис
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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