Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона
14:17
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона.
В первом круге турнира россиянка победила Ану Богдан из Румынии в двух сетах — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 58 минут.
Во втором круге Павлюченкова сыграет с Кристиной Плишковой из Чехии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Ана Богдан (Румыния) — 6:2, 6:2
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