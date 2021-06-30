Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона.

В первом круге турнира россиянка победила Ану Богдан из Румынии в двух сетах — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 58 минут.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с Кристиной Плишковой из Чехии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Ана Богдан (Румыния) — 6:2, 6:2