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Карацев: «Тим или Димитров в четвертьфинале? Я готов к любому из них»

08:12
Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев. Фото Reuters
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Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче 1/8 финала Australian Open.

«В начале было тяжело, он очень быстро играл. Надо было найти возможность, как играть против него. Ближе к концу я начал чувствовать ритм. Чувствую себя хорошо, но, конечно, устал. Я сделал все, что мог. Я играл неплохо, стараюсь каждый матч. Очень счастлив. Тим или Димитров в четвертьфинале? Я готов к любому из них», — сказал Карацев.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Доминик Тим — Григор Димитров.

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