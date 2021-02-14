Карацев: «Тим или Димитров в четвертьфинале? Я готов к любому из них»

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче 1/8 финала Australian Open.

«В начале было тяжело, он очень быстро играл. Надо было найти возможность, как играть против него. Ближе к концу я начал чувствовать ритм. Чувствую себя хорошо, но, конечно, устал. Я сделал все, что мог. Я играл неплохо, стараюсь каждый матч. Очень счастлив. Тим или Димитров в четвертьфинале? Я готов к любому из них», — сказал Карацев.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Доминик Тим — Григор Димитров.