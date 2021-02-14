Димитров сыграет с Карацевым в четвертьфинале Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров победил австрийца Доминика Тима (6:4, 6:4, 6:0) 14 февраля в матче четвертого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде.

Игра продолжалась два часа и три минуты. В 1/4 финала соперником Димитрова станет россиянин Аслан Карацев.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Доминик Тим (Австрия, 3) — 6:4, 6:4, 6:0