Карацев обыграл Оже-Альяссима в пяти сетах и вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче 1/8 финала Australian Open — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа 28 минут. По ходу встречи Карацев уступал Оже-Альяссиму по сетам со счетом 0:2, однако сумел отыграться и одержать победу.

27-летний Карацев выступает в основной сетке турнира «Большого шлема» впервые в карьере. Он пробился в основную сетку Australian Open через квалификацию, обыграв Брэндона Накашиму, Макса Перселла и Александра Мюллера. В основной сетке Карацев победил Джанлуку Магера, Егора Герасимова, Диего Шварцмана и Феликса Оже-Альяссима.

В четвертьфинале Карацев встретится с победителем пары Доминик Тим — Григор Димитров.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4