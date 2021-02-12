Зверев победил Маннарино и вышел в четвертый круг Australian Open
09:17
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Адриана Маннарино в матче третьего круга Australian Open — 6:3, 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В четвертом круге Зверев сыграет против победителя пары Педро Мартинес Портеро — Душан Лайович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Адриан Маннарино (Франция, 32) — 6:3, 6:3, 6:1
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