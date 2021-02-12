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Зверев победил Маннарино и вышел в четвертый круг Australian Open

09:17
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Адриана Маннарино в матче третьего круга Australian Open — 6:3, 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В четвертом круге Зверев сыграет против победителя пары Педро Мартинес Портеро — Душан Лайович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Адриан Маннарино (Франция, 32) — 6:3, 6:3, 6:1

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