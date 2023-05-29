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Сегодня, 16:51

Карацев обыграл Попырина в первом круге «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл австралийца Алексея Попырина в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.

Спортсмены провели на корте 3 часа.

Россиянин совершил 7 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17.

Австралиец девять раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Карацев встретится с победителем матча Филип Краинович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2

Теннис
Аслан Карацев
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