Селиваненко рассказал, что радует его в игре Рублева на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился мнением о выступлении российского теннисиста Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

«На турнирах «Большого шлема» не бывает заведомо проходных матчей и слабых соперников. Уровень игроков очень ровный. Место в классификации, по сути, зависит от стабильности результатов. Андрей в этом сезоне показывает в целом отличную игру. В первых кругах длинного турнира главное приспособиться к особенностям кортов. Подача — один из наиболее важных элементов, и ее стабильность не может не радовать», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В первом круге Рублев обыграл серба Ласло Дьере. Следующим соперником Рублева станет француз Корантен Муте, который ранее обыграл своего соотечественника Артура Казо. Матч между Рублевым и Муте состоится 31 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня.