Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Карацев — о финале в миксте: «Я закосячил в конце, потерял концентрацию»

10:58
Теги:

Российский теннисист Аслан Карацев высказался о поражении в финале Roland Garros в смешанном парном разряде, где он играл вместе с Еленой Весниной.

«Думали ли мы, что дойдем до финала? Нет, таких мыслей не было. Я был рад играть с Еленой, она очень опытная, она делилась своим опытом. У нас удачно все сложилось. В финале я закосячил в конце, потерял концентрацию, вот и всё», — цитирует Карацева Eurosport.

Веснина и Карацев проиграли американке Дезайри Кравчук и британцу Джо Солбери. Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.ru/

Читайте также

Колосков — о Бышовце: «Тренер от Бога. Но потом возомнил себя Наполеоном»
Тишковец назвал сроки прихода в Москву 30-градусной жары
Видео: что Милохин сказал в обращении к старшему поколению
Многодетная россиянка бросила младенца на трассе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд