Российский теннисист Аслан Карацев высказался о поражении в финале Roland Garros в смешанном парном разряде, где он играл вместе с Еленой Весниной.

«Думали ли мы, что дойдем до финала? Нет, таких мыслей не было. Я был рад играть с Еленой, она очень опытная, она делилась своим опытом. У нас удачно все сложилось. В финале я закосячил в конце, потерял концентрацию, вот и всё», — цитирует Карацева Eurosport.

Веснина и Карацев проиграли американке Дезайри Кравчук и британцу Джо Солбери. Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10.