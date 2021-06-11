Адвокат Сизиковой рассказал о самочувствии теннисистки после задержания в Париже

Адвокат россиянки Яны Сизиковой Фредерик Бело ответил на вопрос, как себя чувствует теннисистка после задержания в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции.

«Ужасно, она жертва, ее имя очернили. Вы не можете быть одновременно и жертвой, и подозреваемой. Ее обвиняют в том, что она не делала. Она публичная личность, и все о ней говорят. Расследование идет год, сначала все держалось в секрете, теперь нет. Если вы играете в большой теннис, все следят за вашими ошибками», — цитирует Бело RT.

На прошлой неделе стало известно, что Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

Спортсменка была помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски. Позже Сизикова была отпущена на свободу. Спортсменка полностью опровергает выдвинутые обвинения и намерена подать жалобу на клевету. Расследование продолжается.