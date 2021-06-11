Веснина поблагодарила болельщиков за поддержку на Roland Garros
02:13
Российская теннисистка Елена Веснина после поражения в миксте с Аланом Карацевым финале парного разряда Roland Garros поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Спасибо всем за поддержку. В этот раз вторые, но если бы до начала турнира нам кто-то сказал, что мы окажемся в финале, мы бы наверное не поверили. Поэтому берем все самое хорошее, делаем выводы и двигаемся дальше», — написала Веснина в Instagram.
Веснина и Карацев проиграли американке Дезайри Кравчук и британцу Джо Солбери. Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10.
Читайте также
Украинский теннисист Стаховский — о форме сборной на Евро: «Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю