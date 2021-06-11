Веснина поблагодарила болельщиков за поддержку на Roland Garros

Российская теннисистка Елена Веснина после поражения в миксте с Аланом Карацевым финале парного разряда Roland Garros поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем за поддержку. В этот раз вторые, но если бы до начала турнира нам кто-то сказал, что мы окажемся в финале, мы бы наверное не поверили. Поэтому берем все самое хорошее, делаем выводы и двигаемся дальше», — написала Веснина в Instagram.

Веснина и Карацев проиграли американке Дезайри Кравчук и британцу Джо Солбери. Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10.