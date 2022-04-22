Камельзон считает, что ATP и WTA может заморозить очки российских и белорусских теннисистов из-за Уимблдона

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о введении WTA и ATP мер для защиты российских и белорусских теннисистов, отстраненный от участия в Уимблдоне.

«ATP будут обсуждать шаги и рассмотрят возможные варианты при случае отстранения российских и белорусских игроков от британских турниров возможность сохранения их рейтинговых очков. Очевидно, что мы это узнаем на следующей неделе, но у них есть такая практика сохранения очков — «заморозка очков» в различных ситуациях. Один из возможных вариантов — то, как сохранялись очки во время пандемии коронавируса. Учитывались прошлые результаты игроков на конкретных турнирах», — сказал Камельзон корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее WTA и ATP заявили о том, что примут меры для защиты теннисистов, которых не допустили на Уимблдон.