«Не могу поддержать». Билли Джин Кинг осудила отстранение россиян от Уимблдона

Одна из основательниц Женской теннисной ассоциации (WTA) Билли Джин Кинг выступила против решения организаторов Уимблдона отстранить белорусских и российских теннисистов от участия в турнире. По ее словам, это противоречит одному из принципов основания WTA.

«Одним из основополагающих принципов при основании WTA был тот, согласно которому у каждой девочки в мире будет место, где играть, если она достаточно хороша для этого. Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от какого бы то ни было турнира только из-за их национальности», — написала Кинг в Twitter.

В среду, 20 апреля, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.