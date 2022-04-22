WTA может ввести санкции против Уимблдона за отстранение россиян

Глава WTA Стив Саймон разослал письмо с предупреждением о санкциях за отстранение россиян от Уимблдона

Женская теннисная ассоциация (WTA) может ввести санкции против руководства Уимблдона и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), информирует L'Equipe. Как отмечается, причиной является отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в турнире «Большого шлема».

Глава WTA Стив Саймон, по информации французского издания, уже адресовал спортсменам письмо, в котором говорится о возможности санкций.

Сегодня, 22 апреля, стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA на следующей неделе примут меры для защиты российских и белорусских игроков. В частности, могут быть введены схемы компенсации рейтинговых очков,заработанных на турнирах в Великобритании, вплоть до их отмены.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.