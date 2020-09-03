Калинская не смогла выйти в третий круг US Open

Россиянка Анна Калинская вылетела во втором круге Открытого чемпионата США. Она уступила в двух сетах чешке Каролине Муховой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Мухова (Чехия, 20) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

София Кенин (США, 2) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3

Аманда Анисимова (США, 22) — Катрина Скотт (США, WC) — 4:6, 6:4, 6:1

Мария Саккари (Греция, 15) — Бернарда Пера (США) — 2:6, 6:3, 6:2

Донна Векич (Хорватия, 18) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:2, 6:1

Цветана Пиронкова (Болгария) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 10) — 7:5, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 27) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6 (10:8), 6:0