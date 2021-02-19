Кафельников считает, что у Джоковича больше шансов на победу на Australian Open

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев сразится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Медведева ожидает трудный матч. В полуфинале с Циципасом знал результат заранее. Еще вчера назвал счет. Какие шансы у Дани в финале? Думаю, что 51 на 49 в пользу Джоковича. Больше ничего не могу сказать», — сказал Кафельников «СЭ».

Сегодня, 19 февраля, 25-летний россиянин в полуфинале Australian Open обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5).

В другом полуфинале серб победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

Решающий матч Джокович — Медведев состоится в воскресенье, 21 февраля.

(Владимир Пушкарев)

Медведев — в финале Australian Open! Даниил победил Циципаса. Как это было