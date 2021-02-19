Тарпищев: «С такой игрой Медведев может выиграть Australian Open»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open (6:4, 6:2, 7:5).

«Последнее время на большинстве турниров зрители болеют против нас, особенно тогда, когда соперник проигрывает. Здесь у нас особый случай в силу допинговых скандалов, когда еще соперника он обыгрывает легко, естественно, публика поддерживает слабейшего», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также добавил, что полтора сета Даниил играл идеально.

«В розыгрыше длинных очков Медведеву сейчас сильнее практически любого, поэтому полтора села вопросов не было: небольшой сбой был в середине второй партии, там не сложилось при счете 3:1, когда мог сделать 4:1, Циципас с двух брейкпоинтов отыграл гейм и тем самым вдохнул в себя психологический допинг, начал рисковать. Концовку матча Даниил провел идеально, как и первые два сета. Циципас, конечно, мог выйти вперед в третьем сете, но Медведев все равно довел бы до порежу, потому что преимущество было в розыгрыше очка, надо было только подправить подачу. Плюс, матч незатяжной был, чуть больше двух часов, там далеко до судорог, все равно была уверенность, что он выиграет. Что касается финала Джокович — Медведев, то с такой игрой Даниил может выиграть, шансы на это все есть», — сказал Тарпищев.

В финале турнира, 21 февраля, Медведев встретится с восьмикратным победителем Открытого чемпионата Австралии первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В полуфинале серб победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

(Екатерина Звенигородская)

Медведев — в финале Australian Open! Даниил победил Циципаса. Как это было