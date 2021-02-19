Медведев вышел на третье место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев после победы 19 февраля в полуфинале Australian Open над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) поднялся на третье место в онлайн-рейтинге АТР.

Медведев на протяжении Открытого чемпионата Австралии набрал 1 020 очков и смог обойти австрийца Доминика Тима (9 735 очков в сумме против 9 125). Для 25-летнего россиянина это лучшее достижение в карьере, до этого он занимал четвертое место.

В решающем матче в воскресенье, 21 февраля, Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).