Кафельников: «Самсонова, Кудерметова и Касаткина выступили ниже своих возможностей»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал выступление Людмилы Самсоновой, Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной на Australian Open.

«Самсонова, Кудерметова и Касаткина выступили ниже своих возможностей. Это большое разочарование для всех российских болельщиков женского тенниса. Не знаю почему так произошло, но выступления наших теннисисток показали проблемы в подготовке, они были не готовы к турниру. Пока это можно объяснить так. Это только один турнир, по которому нельзя сказать о закономерном спаде тенниса у россиян. Будем надеяться, оставшиеся россиянки смогут показать характер, чтобы пройти как можно дальше», — приводит слова Кафельникова Sport24.

В первом круге турнира завершили свое участие Анна Калинская, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Елена Родина, Оксана Селехметьева, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова дошли до второго круга, продолжают выступление Варвара Грачева и Екатерина Александрова.