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Сегодня, 13:20

Ольховский: «У Хачанова больше шансов на победу в игре с Тиафо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о матче третьего круга Australian Open-2023, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с Фрэнсисом Тиафо.

«Тяжелый матч будет, но на, мой взгляд, у Карена больше шансов. В этой паре он выглядит лучше и вправе рассчитывать на победу. Тиафо играет не слишком здорово в начале этого сезона. А Хачанов, по моему мнению, как раз в хорошей форме Победы Хачанова в двух матчах над Тиафо в прошлом сейчас уже ни о чем не говорят. Надо смотреть на форму, в которой теннисисты находятся именно сейчас», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Хачанов во втором круге обыграл Джейсона Каблера из Австралии со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. Матч с Тиафо состоится в пятницу, 20 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-u-hachanova-bol-she-shansov-na-pobedu-v-igre-s-tiafo/
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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