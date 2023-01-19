Ольховский: «У Хачанова больше шансов на победу в игре с Тиафо»

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о матче третьего круга Australian Open-2023, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с Фрэнсисом Тиафо.

«Тяжелый матч будет, но на, мой взгляд, у Карена больше шансов. В этой паре он выглядит лучше и вправе рассчитывать на победу. Тиафо играет не слишком здорово в начале этого сезона. А Хачанов, по моему мнению, как раз в хорошей форме Победы Хачанова в двух матчах над Тиафо в прошлом сейчас уже ни о чем не говорят. Надо смотреть на форму, в которой теннисисты находятся именно сейчас», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Хачанов во втором круге обыграл Джейсона Каблера из Австралии со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. Матч с Тиафо состоится в пятницу, 20 января.