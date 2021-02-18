Кафельников прокомментировал поражение Карацева от Джоковича

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Новака Джоковича над Асланом Карацевым в полуфинале Australian Open (6:3, 6:4, 6:2).

«Ничего нового добавить про Аслана не могу — он просто молодец. Блестящие результаты показал на этом турнире. Это поражение ни капли не подпортило впечатления от его игры. Не считаю, что он выстрелил поздно. Были примеры, когда и в более позднем возрасте теннисисты раскрывались и добивались результатов. Очень рад за Аслана», — сказал Кафельников «СЭ».

В финале турнира Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

(Владимир Пушкарев)