Чакветадзе считает, что Карацев упустил шанс выиграть сет у Джоковича

Экс-пятая ракетка мира, а ныне спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» поражение Аслана Карацева в матче против первой ракетки мира Новака Джоковича со счетом 3:6, 4:6, 2:6 в 1/2 финала Australian Open.

«После матча с Тейлором Фрицем Джокович выглядит все лучше и лучше. Сначала его беспокоила травма: не мог показать свой уровень, а сейчас другая картина, — сказала Чакветадзе «СЭ». — Сегодня были проблески в игре у Карацева. В первом, втором сете у него были моменты, когда мог немножко нервы попортить Джоковичу, но отпустил и слишком поздно начал»

Чакветадзе также считает, что Джокович сыграл сегодня на очень хорошем уровне, но не на самом высоком.

«У Аслана был сегодня шанс выиграть хотя бы сет при счете 5:4 во второй партии. Мог выиграть тот гейм, сделать обратный брейк, у него даже брейк-поинт был, но опять же поздно начал. 2:5 упустил, а потом что-то стало получаться, но было слишком поздно», — добавила Чакветадзе.

Для серба это станет 9-м выходом в финал Australian Open, в восьми из которых он выигрывал. Его соперником за титул «Большого шлема» станет победитель пары Стефанос Циципас — Даниил Медведев. Матч между ними состоится 19 февраля в Мельбурне.

(Екатерина Звенигородская)