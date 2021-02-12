Кудерметова проиграла Халеп на Australian Open
12:27
Российская теннисистка Вероника Кудерметова сегодня, 12 февраля, не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге она проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Халеп в следующем круге сыграет с победительницей матча Ига Швентек (Польша) — Фиона Ферро (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 2) — Вероника Кудерметова (Россия, 32) — 6:1, 6:3
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