Кудерметова проиграла Халеп на Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сегодня, 12 февраля, не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге она проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Халеп в следующем круге сыграет с победительницей матча Ига Швентек (Польша) — Фиона Ферро (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 2) — Вероника Кудерметова (Россия, 32) — 6:1, 6:3